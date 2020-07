LAFC vs LA Galaxy (6-2): goles y resumen del partido

El mexicano decidió no participar en el torneo de Disney debido a que su mujer está embarazada y es de alto riesgo, además de tener a un hijo pequeño que no quería dejar solo en caso que se complicara el tema del embarazo. Pero a nivel deportivo, LAFC pierde a su capitán, mejor goleador y al máximo anotador en la historia del clásico de LA, ya que el exjugador de la Real Sociedad cuenta con 9 goles en los 6 partidos que se han disputado en la historia de ‘El Tráfico’, esto tomando en cuenta temporada regular y postemporada, y lo más importante, es el jugador encargado de crear las opciones de gol cuando el equipo no tiene salida.

LAFC y LA Galaxy protagonizan una de las nuevas rivalidades de la MLS, donde ambos clubes se enfrentan para demostrar que club es el mejor de Los Angeles; pero para el duelo de este sábado en la MLS Is Back ambas escuadras tendrán bajas importantes, por un lado, Galaxy no contará con Zlatan, ya que emigró a AC Milan en enero y por el otro, el que podría ser la baja más dura para Bob Bradley, Carlos Vela.

You May Also Like