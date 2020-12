LAFC se queda a un paso de hacer historia al caer ante Tigres en Final de la Concachampions

“Vela recibió fuertes faltas en la primera parte, recibió muchos golpes, no estoy seguro por qué cuando tienes un jugador que ha sido atacado reiteradamente, no sientes la necesidad de mostrar una tarjeta”, dijo Bradley sobre la actuación del árbitro centroamericano.

Vela no pudo conquistar el primer campeonato a nivel de clubes de su carrera. En la primera mitad, el mexicano sufrió una elevada cantidad de faltas, pero el árbitro decidió no mostrar tarjetas a ningún equipo en todo el encuentro, pese a las reiteradas patadas.

You May Also Like