Lady Tacos de Canasta, la famosa vendedora trans salta a la política mexicana

“Lo viví en carne viva. Podría quedarme sentada porque ya tengo mi local. Pero no me gusta cómo la gente sigue viviendo lo que yo viví. Eso me llevó a tomar la decisión”, sentencia.

“Era una buena oportunidad para hacernos presentes en la comunidad LGBT. Tal vez no ganemos pero ya me siento ganadora en el hecho de haber participado”, expresa.

En los comicios más grandes de la historia de México también se presentarán cantantes, actores, modelos, deportistas y luchadores. Y eso no gusta a algunos, pero ello no afecta a Lady Tacos de Canasta.

