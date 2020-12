Lady Sarah Chatto, la hija de la princesa Margarita que también dijo adiós a la realeza británica

Los sets de rodaje, los focos y el grito de “¡Acción!” no eran sin embargo nuevos para ella, que ya había participado en la película Oriente y Occidente, de James Ivory, un año antes, y donde conoció a Daniel Chatto , quien años más tarde se convertiría en su esposo, pero con quien no formalizó su amor hasta 1987.

No mucho antes del Sussexit que protagonizaron Meghan Markle y el príncipe Harry otra persona que solía estar en los actos de la familia real británica decidió que aquella no era la vida que deseaba llevar y decidió independizarse y no volver la vista atrás. Hablamos de Lady Sarah Chatto.

