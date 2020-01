Lady Gaga quiere tener hijos hasta formar un equipo de fútbol

LOS ÁNGELES, Estados Unidos. (DPA). – A Lady Gaga se le ha despertado el instinto maternal, y a sus 25 años afirma que quiere tener muchos hijos.

“Sí, quiero tener hijos, me gustaría tener todo un equipo de fútbol, y quiero un marido”, dijo la diva del pop a la reina del “talkshow”, Oprah Winfrey, según adelantó la web People.com.

“Me gustaría tener más de un hijo. Tener varios”, subrayó la cantante de hits como Born This Way. “Pero no inmediatamente”, añadió. Lady Gaga invitó a Winfrey a la casa de sus padres, en Nueva York.

Su madre, Cynthia, también participó en la entrevista, confesando que tras las primeras actuaciones de Lady Gaga temía que a su hija “le faltara un tornillo”. La entrevista completa con Lady Gaga será emitida este domingo, 18 de marzo, en el canal estadounidense OWN.