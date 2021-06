Lady Gaga pospone su gira ‘The Chromatica Ball World Tour’ al verano de 2022 por las restricciones de la Covid-19

Por el momento no se saben fechas concretas para esta nueva programación de su gira, pero antes de la pandemia España no estaba incluida en la lista de lugares que la cantante iba a visitar. Chromatica, se ha convertido en uno de los álbumes más exitosos en la carrera de la neoyorkina y sus fans esperan con ganas poder escucharlo en directo. Seguro será la gira más emotiva de Lady Gaga y probablemente también la más espectacular.

“Si bien en algunas partes del mundo se están moviendo rápidamente para volver a abrir los conciertos, otras aún no están listas. Hasta que podamos confirmar todas las fechas a nivel global, tenemos que posponer los shows de The Chromatica Ball hasta el verano de 2022 “, ha declarado Gaga en un comunicado oficial que recoge Billboard.

