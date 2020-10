Lady Gaga lanza un mensaje inspirador a través de un cartel de 50 metros situado en un edificio de Los Ángeles

Lady Gaga es una de las artistas estadounidenses que mayor tirón han conseguido en la música desde sus comienzos. Sin embargo, el éxito no tiene por qué estar vinculado con la felicidad, y ahora la cantante ha decidido compartir con sus seguidores un mensaje de superación con el que pretende inspirar a todos.

Para ello, la intérprete de Chromatica ha utilizado un gran cartel de 50 metros situado en la fachada de un edificio de Los Ángeles, California. En él habla sobre el proceso de creación de su sexto álbum de estudio.

“Escribí este álbum cuando estaba triste. Escribí este álbum cuando estaba enfadada. Escribí poemas sobre el miedo, y pedí a mis poemas que cantaran. Escuché lo que me llegaba de arriba como nunca antes lo había escuchado, para seguir adelante, para seguir respirando, para saber que cada letra era un paso adelante, cada melodía fue un regalo”, relata en una primera parte de su mensaje.

La intérprete de Rain on me continúa relatando: “Chromatica fue un sueño que tuve que se hizo realidad. Mi arte siempre me enseña algo. Chromatica me enseñó a bailar a mi manera a través del dolor, Que el dolor podría mejorar, que la música era mi fe. La música es mi religión. La gente es mi dios”.

En el anuncio, la cantante concluye explicando el motivo de la publicación. “Estoy aquí para servir al mundo e inspirar a tanta gente como sea posible a regocijarse sin importar las circunstancias“, asegura la artista.

Parece que este nuevo trabajo en el que Gaga narra el camino de oscuridad que ha tenido que pasar hasta encontrar de nuevo la luz puede ayudar a mucha gente a sobreponerse a los momentos difíciles por los que puedan estar pasando.