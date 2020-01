Lady Gaga besa apasionadamente a un misterioso hombre que podría ser su nueva conquista

La cantante y actriz Lady Gaga ha tenido un inicio de año movido, pues acabó y empezó el año trabajando y, además, besándose con un misterioso hombre cuyo nombre se desconoce, como publicaba TMZ.

Lady Gaga comenzó la Nochevieja actuando en Las Vegas, interpretando Jazz + Piano, su espectáculo del Park Theatre.

Después se desplazó a un conocido restaurante y sala de fiestas desde el que apareció en el programa After Dark de Brian Newman, donde cantó Fly Me to the Moon y protagonizó un baile con la esposa de Newman, la ex ganadora de Miss Exotic World, Angie Pontani.

Y cuando dio la medianoche, Gaga se besó con el hombre, del que sólo ha trascendido que se llama Michael. El tipo, bien parecido y de pelo oscuro, besó a la cantante de una forma cariñosa y apasionada durante varios segundos. Después abandonaron el lugar cogidos de la mano.