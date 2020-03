Lady Gaga anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Chromatica’

Se trata de la primera canción original que Gaga publica -exceptuando las composiciones para la película Ha nacido una estrella– desde su álbum intimista Joanne, de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara Artpop en 2013, tras éxitos como Poker Face o Born This Way. “El mundo se pudre en conflictos . Muchas tribus pelean por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los ‘punks’ de la amabilidad luchan por Chromatica, dice la introducción del vídeo de ese tema.

