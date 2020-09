Lady Gaga al borde de la muerte, hace un llamado de atención por la salud mental

Si hay algo que caracteriza a Lady Gaga a parte de sus extravangantes atuendos, son las historias que acompañan a sus temas musicales.

Aunque ya habíamos escuchado parte de su tema “9-1-1”, en la presentación de los MTV VMA 2020, este viernes 18 de septiembre lanzó por fin el video tipo corto de la composición, pero para entender un poco los colores, personajes y demás, hay que verlo de manera detenida.

Visualmente el tema está lleno de simbolismos con una narrativa muy fuerte y es que básicamente es una “emergencia de música pop”, como lo denomina la propia artista.

Todo inicia con la cantante tendida en el suelo junto a una bicicleta, con los ojos tapados, con lo que parece una tela color sangre, en medio de un desierto de arena blanca. Tras levantarse y caminar un poco, llega a la plaza del pueblo y empiezan a salir elementos sin sentido, como personas estrellándose o una mujer abrazando a alguien completamente envuelto.

Tras varias secuencias, vemos al final a Lady Gaga puesta sobre una tabla, en la que le clavan como una especie de inyección o cuchillo, por lo que grita y llora de dolor, en lo que despierta del shock al que estaba sometida, para darse cuenta que sufrió un terrible accidente en la vida real, en el que en un momento asegura no siente su pierna o su cuerpo, para cerrar el corto.

El video que actualmente tiene más de un millón de vistas en menos de 6 horas, es tendencia en Twitter y hay cientos de personas que se han encargado de contar la historia paso a paso.

Según un fan page de la artista en Colombia, en una de las escenas en las que Lady Gaga está a punto de fallecer, se ve en ese mundo irreal como es elevada al cielo con una aureola. Acto seguido es reanimada y traída a la vida por el equipo médico, por eso se ve como es tirada de una cuerda en el mundo que ella creó.

Según Hender Armando en Twitter, “debemos entender que Lady Gaga tuvo un accidente y que todo el videoclip es lo que la mente de GaGa escucha mientras está en shock y lo que vió antes de tenerlo, pero adaptado en un escenario armenio”. Es decir, las personas, pósters e incluso, cintas amarillas.

Estas dos personas hacen referencia a las personas que suelen quedarse de mirones cuando ocurren accidentes automovilísticos. pic.twitter.com/mogkvuWmJJ— Hender Armando(@SrHender) September 18, 2020

Lo que dice la artista

En su cuenta de Instagram, Lady Gaga junto a la promo del video señaló que “este cortometraje es muy personal para mí, mi experiencia con la salud mental y la forma en que la realidad y los sueños pueden interconectarse para formar héroes dentro de nosotros y a nuestro alrededor”.

Asimismo agradeció a quienes han creído en ella siempre. “Me gustaría agradecer a mi director / cineasta Tarsem por compartir una idea. Me gustaría agradecer a Haus of Gaga por ser fuerte para mí cuando yo no lo era, y al equipo por hacer este cortometraje de manera segura durante esta pandemia sin que nadie se enfermara. Han pasado años desde que me sentí tan vivo en mi creatividad para hacer juntos lo que hicimos con “911”. Gracias @Bloodpop por dar un salto de fe conmigo para producir un disco que se esconde en nada más que la verdad. Finalmente, gracias pequeños monstruos. Ahora estoy despierta, puedo ver, puedo sentir, gracias por creer en mí cuando tenía mucho miedo. Algo que alguna vez fue mi vida real todos los días ahora es una película, una historia real que ahora es el pasado y no el presente. Es la poesía del dolor”.