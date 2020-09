Lacoste rompe con dos raperos acusados de agresión sexual

Lacoste precisó que había “dejado de colaborar con Moha La Squale desde hace varios meses porque su comportamiento ya no se correspondía con los valores de la marca”. En cuanto a Roméo Elvis, la marca no prolongará su contrato, según un portavoz.

Roméo Elvis se disculpó este mes en redes sociales por haber “utilizado [sus] manos de forma inapropiada sobre alguien”, creyendo responder “a una invitación, que no era tal” y que esperaba “servir de ejemplo de lo que no hay que hacer”.

You May Also Like