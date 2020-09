“Labor Day”: Florida busca evitar contagios masivos de COVID-19 en el último fin de semana puente del verano estadounidense

El organismo encargado de la Conservación de la Fauna y la Pesca en el estado va a velar durante el fin de semana para que se cumplan las normas de mascarillas y límites al número de personas en las embarcaciones y también para que no haya excesos en la velocidad de navegación y los pilotos no consuman alcohol.

Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, y su colega del vecino condado de Broward, Dale Holness, han advertido a la población para que no olvide las normas vigentes para prevenir los contagios, especialmente el uso de mascarillas y la distancia de seguridad con otras personas, y recordado que los infractores pueden ser multados. El objetivo es no tener que lamentar una recaída después de este fin de semana largo, ahora que la COVID-19 parece por fin estar bajo control en el sureste del estado, la zona más afectada por la pandemia.

