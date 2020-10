‘La Willa’ Demphra abusa en redes por su ‘flow’… dejó a los manes babeando

Unos que otros ya le estaban dando Zoom a la fotografía, pero ella se percató de que no se le viera más allá de encaje del panty. ¡Qué fuerte! Destacó que se tuvo que poner la bata para que no se viera de más.

“Yo solo te llevaría el desayuno a la cama”, “yo pensé que estabas en los 40, pero veo que me he equivocado…”, “toda una diosa el ébano”, “y yo que pensé que los sueños no se cumplían”, “lo siento, yo veo todo eso…”, fueron algunos comentarios de los seguidores de la reguesera. ¡Opa!

Y es que ella sabe que está apoteósica. “Cuando subo mi foto me comentan porqué abuso….es que tengo un ‘flow’ del carajo, por eso siempre me luzco….”, fueron las palabras de la intérprete de “Hay otro en mi vida”.

You May Also Like