la web en la que puedes comprobar todo lo que Google cree saber sobre ti

Como indica Trish Kabob en su vídeo de TikTok, en la misma página verás si la personalización de anuncios está o no activada y podrás elegir desactivarla para evitar que tu huella digital sea tan accesible, aunque probablemente no podrás borrar del todo tu presencia una vez abiertas las puertas de tu privacidad digital.

Sin embargo, estamos tan acostumbrados a que el teléfono, el ordenador, la tablet y los demás dispositivos sean una extensión de nuestras manos que no nos damos cuenta -o no queremos darnos cuenta- de cuánto tiempo pasamos utilizándolos y cuánta información les proporcionamos.

¿Te has parado a pensar alguna vez cuánto tiempo pasas delante de la pantalla? Seguramente no tienes que hacerlo: tu móvil te lo dice, evitándote una vez más que tengas que ejercer esa habilidad humana que es el pensamiento. Ahora, compara ese tiempo con hace apenas diez años. Probablemente el resultado dé un poco de miedo.

You May Also Like