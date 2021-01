La Wachi no se la rifa

Y es que ella no es como el presidente Laurentino Cortizo, quien asegura que de la mano de Dios se la va a rifar. “2021, ahora es que hay Wachi para rato, con disciplina, mente positiva, comiendo sano, sonriendo mucho amando y cuidando a mi familia. Bendiciones Panamá, no se la rifen, sean muy prudentes, porque ese man que no quiero mencionar aún está presente en el mundo entero”, escribió en su cuenta de Instagram.

