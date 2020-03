‘La Wachi’ lo vuelve a hacer…lanza plena sobre COVID-19

La profesora de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía nos contó que tan pronto empezó esta crisis que ya ha acabado con la vida de varios panameños se la envió a Sandra Sandoval, su amiga, para que le pusiera música, pero no lo hizo. “Con la ayuda de mi exalumno Anthony Ortíz, que siempre me ha apoyado – durante tres años hemos trabajado- sacamos adelante la canción”, explicó.

