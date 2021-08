La voz materna disminuye el dolor en bebés prematuros y aumenta el nivel de oxitocina, la hormona del apego

Se considera que un bebé es prematuro cuando nace antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación , aunque existen diferencias según la edad gestacional. En este sentido, una de las causas más frecuentes del parto prematuro es tener un embarazo múltiple, mientras que otras habituales son las infecciones o las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión . No obstante, en muchos casos no es posible identificar una causa concreta.

You May Also Like