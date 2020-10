La votación anticipada en Texas sobrepasa el número total de votos en ese estado en 2016

Hasta el viernes por la mañana se emitieron más de 9 millones de votos en Texas, el segundo estado más poblado del país, superando los 8,969,226 registrados en 2016, que ya fueron un récord, de acuerdo con un conteo de votos anticipados de The Associated Press usando datos proporcionados por las autoridades estatales.

Por Will Weissert y Paul J.Weber – The Associated Press

