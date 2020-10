La vivienda social en ciudad de Panamá: la década de 1970

El otro problema, el del crecimiento demográfico, estaba relacionado con la migración del campo a la ciudad, que desde la década de 1940 había atraído población a trabajar en el Canal de Panamá, y la cual, al no encontrar o no poder pagar las viviendas de inquilinato, decide ocupar tierras privadas o nacionales con el fin de emplazar allí su vivienda, en condiciones precarias (Gutiérrez, 1965).

