La vitamina C no disminuye los síntomas del virus, estudio

La vitamina C no disminuye los síntomas del virus | Especial

La vitamina C es conocida popularmente porque ayuda a que los síntomas del resfriado común sean menores y puede ayudar a que la infección sea más corta, por eso, desde que se dijo que el virus de Wuhan es una infección de las vías respiratorias parecidas a la gripe, pero más letal, muchas personas han recurrido al consumo de la vitamina C como preventivo para no contraer la infección.

Por ello, unos estudiosos decidieron efectuar un estudio para determinar si realmente existen beneficios en consumir vitamina C cuando has contraído el virus de Wuhan y lo sorprendente fue que no, ni siquiera en dosis altas de vitamina C se mostraron mejorías en las personas aisladas en casa con la infección.

Sigue leyendo: Síntomas poco comúnes que indican que tú o tu hijo tienen el virus

Los resultados de estos estudios fueron publicados hace unos días en el JAMA Network Open en donde la doctora Erin Michos de John Hopkins y el doctor Miguel Cainzos-Archirica de Houston Methodist señalaron que el estudio tuvo que ser suspendido antes de tiempo porque los resultados no daban indicios de que la vitamina C ayudara en nada.

El estudio

Durante el estudio también se incluyó la administración de zinc, por lo que se hicieron pruebas en 214 adultos que tenían la infección del virus de Wuhan y que se estaban recuperando en casa. La muestra se dividió en cuatro grupos, a uno solo se le administró Vitamina C, al segundo solo Zinc, al tercero los dos compuestos, y al último no se le administró nada.

La vitamina C no disminuye los síntomas del virus FOTO: PEXELS



Cabe aclarar que todos los grupos estaban llevando las recomendaciones médicas como reposo, hidratación y la ingesta de sus medicamentos en sus horarios establecidos.

Sin embargo, en aquellos grupos a los que se les dio zinc (gluconato de zinc) o vitamina C (ácido ascórbico) no presentaron una disminución de los síntomas causados por el virus de Wuhan, al contrario, presentaron varias reacciones secundarias que el grupo que solo tuvo cuidados normales no presentó.

Dentro de las reacciones secundarias estuvieron las náuseas, la diarrea, los espasmos estomacales, por lo que fue necesario suspender el ejercicio antes del periodo establecido ya que no se notaron cambios positivos, sino por el contrario, solo empeoraron los síntomas causados por el virus de Wuhan.

Seguir leyendo: Personas que pierden el olfato tienen menos probabilidades de ponerse graves, según estudio

La vitamina C

Como decíamos, la vitamina C es tomada como preventivo para no contraer infecciones respiratorias, pero hasta ahora no hay estudios que sustenten que ayudan a que prevenir los resfriados comunes, aunque sí existen otros que señalan que una persona enferma con gripe sí puede acortar el tiempo de la infección consumiendo vitamina C.

La vitamina C no disminuye los síntomas del virus FOTO: PEXELS



En los adultos el resfriado se acorta hasta en un ocho por ciento, mientras que en los niños el efecto es mayor y puede acortarlo hasta en un 14 por ciento, por lo que parece que su ingesta es buena cuando se trata de virus comunes, pero contra el virus de Wuhan no hay resultados favorables.

Disney+ tiene lo que tú y tu familia necesita, suscríbete