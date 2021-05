la vistosidad de otra buena opción de gama media

El móvil, con Android 10 según TCL UI, pesa 206 gramos (se maneja con comodidad) y tiene 9,1 mm de grosor. En el lado derecho figuran el control de volumen y el sensor de huella dactilar , no perfecto pero rápido y funcional. A la izquierda se hallan el compartimento para la SIM y la microSD (para el de 128 GB) y un botón específico para el Asistente de Google (en este caso no hay SmartKey). La toma de auriculares aparece arriba.

El modelo base ofrece dicha conectividad (soporta redes NSA y SA) gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 690 . Exhibe la creciente tendencia del mercado de llevar el 5G , desde hace un tiempo ya no exclusivo de la gama alta, también al terreno asequible . El TCL 20 5G parte de los 269 euros (6 GB + 128 GB) y la versión superior (6 GB + 256 GB) no supera los 300 euros.

