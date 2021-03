La viróloga del CSIC Sonia Zúñiga explica por qué hay llevar mascarilla aunque te hayan vacunado de la Covid

Además, en los estudios en animales tampoco se observa protección frente a la infección del virus en las fosas nasales, lo que sugiere que puede seguir habiendo transmisión. El patógeno sobrevivió en las narices de primates no humanos vacunados y posteriormente expuestos al virus, a pesar de que la carga viral era menor que en los no vacunados, según estudios de Moderna.

En la nariz y la garganta habitan otro tipo de anticuerpos, las inmunoglobulinas IgA, que ‘barren’ la entrada de virus respiratorios, como el SARS-CoV-2. Si el virus coloniza la parte superior del sistema respiratorio, el patógeno es capaz de sobrevivir, a pesar de que no cause formas graves de la Covid-19.

