La virgen no está para tafetanes

Y, yo me pregunto ¿Cuál es la parte que no se ha comprendido del momento que estamos viviendo? En tiempos difíciles, es imprescindible ajustarse la correa.

Existe un porcentaje altísimo de negocios y empresas cerradas, que quizás no puedan reactivarse. Locales comerciales cerrados y vacíos, con letreros de ‘Se Alquila’, apartamentos cuyas ventas no proceden, alquileres cuyos arrendatarios no pagan, arrendadores desesperados sin recibir el pago de los alquileres de sus propiedades que fueron el producto de la inversión que realizaron con sus ahorros y que tienen que seguir pagando sus préstamos, gastos comunales de las propiedades arrendadas, personas desempleadas con deseos de percibir algún ingreso para mantener a su familia, reinventándose con trabajos informales, el área de la construcción detenida, las industrias tratando de subsistir. ¡Mucho sacrificio del pueblo tanto panameño como extranjero!

Dicen que el peor ciego es el que no quiere ver. Panamá está sufriendo mucho y una parte esta ciega porque no lo ha querido ver.

Si la Magdalena está llorando, no debería tener ganas de vestirse para fiestas, ni de regalos, ni de nada, por eso el dicho ‘la Magdalena no está para tafetanes’

