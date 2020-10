La violencia y criminalidad en el contexto de la Covid-19

Panamá es el punto de tránsito estratégico más importante por limitar con Colombia, donde se produce la mayor cantidad de cocaína del mundo, de acuerdo a la ONU. Estas drogas no se quedan en el país por no ser un mercado atractivo, por lo que la tarea de resguardo la ejecutan las pandillas locales hasta el momento oportuno para continuar su viaje vía Centroamérica y México, hacia el mercado de mayor consumo, como lo es Estados Unidos.

La respuesta es el narcotráfico y sus secuelas. Aun cuando las medidas de confinamiento, los controles fronterizos y la disminución del comercio están frenando el consumo, el trasiego de drogas no se ha detenido del todo. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudc), los informes de Colombia indican un incremento en el tráfico de drogas por vía marítima y una disminución del tráfico de cocaína por vía terrestre. Resalta el informe que el aumento de los controles fronterizos ha dado lugar a una reducción del tráfico de cocaína por rutas terrestres y a un aumento del tráfico preexistente de cocaína por mar, en particular utilizando sumergibles para los envíos a América Central.

You May Also Like