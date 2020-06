La violencia sigue creciendo en EE UU y empieza a castigar a Donald Trump

No obstante, la actuación de las fuerzas del orden no está siendo precisamente blanda y son muchos los periodistas que han denunciado agresiones o detenciones injustificadas durante los toques de queda. Es más, en Atlanta dos policías han sido despedidos por uso excesivo de la fuerza contra dos estudiantes de raza negra que circulaban en un coche tras el inicio del toque de queda. El vídeo, que se ha viralizado en internet como el de la muerte de Floyd, ha provocado aún más indignación en la capital de Georgia, un estado acostumbrado a convivir con las tensiones raciales.

Pero Trump no está dispuesto a modificar su estrategia de mano dura para acabar con los altercados y este lunes ha exigido a los gobernadores del país, a los que ha calificado de “débiles”, una respuesta más agresiva contra los manifestantes. “Si no le ponen fin, la situación va a empeorar más y más. Ellos solo triunfan cuando ustedes son débiles, y la mayoría de ustedes son débiles”, ha dicho Trump en una videoconferencia con las primeras autoridades de cada estado.

Según una encuesta publicada este domingo en The Washington Post, el que ya se considera candidato demócrata, Joe Biden, aventaja al presidente en 10 puntos en intención de voto (53%-43%) de cara a las presidenciales del próximo 3 de noviembre. El magnate neoyorquino, sin embargo, no parece preocupado y ha arremetido contra esa encuesta en su cuenta de Twitter. “Trump es líder en todos los estados indecisos. Encuesta demócrata muy sesgada , como en 2016″, ha escrito, recordando que hace cuatro años ganó las elecciones contra todo pronóstico.

You May Also Like