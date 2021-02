La violencia de las pandillas desaparece de las urnas en El Salvador | EL PAÍS Edición América: el periódico global

Sobre la estrategia de militarización que hay detrás, un análisis de Insight Crime reveló que 31 municipios que no formaban parte del plan de Control Territorial tuvieron una disminución en los homicidios similar a la de los 22 que sí estuvieron incluidos en él. En su publicación, El Faro detalló que el gobierno llevaba un año negociando con la MS-13 a cambio de una reducción de homicidios y apoyo a estas elecciones. No obstante, los homicidios ya estaban bajando antes de que Bukele asumiera el cargo y en 2018, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, habían caído a la mitad respecto a tres años antes.

Eso no le ha impedido al mandatario mostrarse como un presidente inflexible ante la violencia. Durante el más de año y medio que lleva de gestión, Bukele ha exhibido su tono más duro para hablar de un tema sensible en un país roto por la violencia. En abril de 2020, cuando varios asesinatos dejaron más de 80 muertos en un lapso de cinco días, Bukele autorizó a la policía a disparar a matar para someter a las pandillas. Desde su cuenta de Twitter distribuyó imágenes del interior de la cárceles de alta seguridad de El Salvador que mostraban a reclusos de distintas pandillas forzados a compartir celdas sin ver el sol. Tres meses después, el 22 de julio de 2020, el joven mandatario escribió “El Salvador vive un día más sin homicidios”, junto a una imagen de soldados completamente armados. El mensaje hubiera hecho a cualquier frotarse los ojos hace solo cinco años.

Por primera vez en mucho tiempo los candidatos que este domingo estarán en la boleta electoral de El Salvador no proponen fórmulas milagrosas para terminar con la violencia de las pandillas. Si bien es cierto que son elecciones legislativas y no presidenciales, esta vez los partidos no exigen la pena de muerte, el toque de queda, la mano dura o la ‘supermano dura’, como llegó a proponer un candidato años atrás. Simplemente, el tema de la violencia ha desaparecido del debate.

You May Also Like