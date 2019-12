La violencia contra las mujeres en conflictos internacionales, en imágenes

Las guerras destruyen todo lo que se ha construido durante años y décadas de sufrimiento. Las mujeres y las niñas dejan de recibir los servicios básicos de salud y de atención materno infantil cuando las bombas empiezan a caer. La malnutrición infantil se dispara y en algunas guerras se producen más muertes de inocentes que de combatientes. Suele ser habitual que las mujeres tengan que huir con sus hijos más pequeños en brazos y buscar refugio en zonas más tranquilas. Aunque eso no es una garantía para que no te secuestren, te prostituyan, te provoquen amputaciones irreversibles o te maten.

“La guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso”, escribió el historiador, político y poeta francés Alphonse de Lamartine en la primera mitad del siglo XIX. Si eres anciano, hombre o niño sufres sin que dependa de tu condición económica.

