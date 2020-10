¡La vieja era con la nueva! Reguesero El Zeta habla de Flex: ‘Es muy humilde’

Flex participó en el “remix” de “Tu forever”, con Anyuri, El Zeta y El Barbel, pero fue El Zeta quien contó a día a día la experiencia de trabajar con un galardonado y reconocido artista. “Estaba el morbo de que Flex no había colaborado con artistas nuevos. La verdad es una persona increíble, me sorprendió”, comentó.

Muchos artistas de la vieja era del reggae en español ya se han sumado a hacer colaboraciones con los nuevos talentos que están pegados, pero otros no habían querido hacerlo o tal vez no se les presentaba esta oportunidad.

