La videovigilancia en las escuelas

Sin embargo, la norma no define los lugares en los que estas cámaras serían colocadas, sino que lo deja a libre albedrío de las personas a cargo de implementar la norma, por lo que si no se toman en cuenta factores como la intimidad y privacidad de los estudiantes, estas cámaras podrían colocarse en áreas sensibles y que pueden llegar a presentar un riesgo para la intimidad de los adolescentes y niños de todos los planteles.

En ocasiones no se logra determinar quién es la persona, o se ha dado con la detención de presuntos involucrados en un hecho delictivo dentro de los predios escolares, pero debido a la falta de elementos de prueba que los vinculen no llegan a ser sancionados.

You May Also Like