“La vida sin teatro no tiene sentido. El arte parece invisible, pero es esencial y cumple una función social”

Su gran reto ahora es imaginarse al público y, para eso, les ayuda hacer las representaciones en directo. Buscan la complicidad con los niños , dejan tiempo para sus respuestas. Y las tienen, aunque no las puedan oír al momento. Sus grabaciones descubren a los pequeños espectadores algunos de sus trucos. “Nosotros no sabíamos la técnica de los títeres de televisión, por eso quisimos mantener que se viera lo que hay detrás del muñeco”, cuenta Paricio.

No han dejado de actuar en directo , aunque ahora su público no está junto a ellos. Con sus títeres, se ponen delante de una pantalla de móvil y empiezan a grabar. Imaginan las risas de los niños, que están, aunque no las puedan ver. Y sus caras de curiosidad, que también están, aunque detrás de un ordenador. Después de varios tutoriales y una pequeña pelea con la tecnología, los populares Titiriteros de Binéfar, con más de tres décadas a sus espaldas sobre los escenarios, decidieron hacer directos a través de su perfil en Facebook. Se llaman ‘Títeres en cuarentena’ y hoy llegan a su undécimo espectáculo, con el que, además, celebran el Día Internacional del Teatro.

