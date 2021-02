La vida secreta de los Martinelli Linares en cárcel de Guatemala

El reportaje termina diciendo que “aunque el gobierno de los Estados Unidos haya acusado formalmente a los hermanos Martinelli y solicitado su extradición de Guatemala, lo cierto es que los retoños del ex presidente canalero, seguro prefieren que la rumba siga en El Zavala y no que se interrumpa en el norte”.

El artículo afirma que “el portón [de entrada a la base militar] está cerrado, no para que evitar que se vayan [los detenidos], es más para que la gente no vea lo que allí pasa” y que existe un “sector de personalidades” al que se llega tras recorrer un camimo de 500 metros dentro de la base, y cuya “exuberante vegetación sirve para esconder de los ojos públicos cómo vive la realeza criminal de Guatemala y junto a ellos, los dos hijos del ex presidente panameño, Ricardo Martinelli”.

