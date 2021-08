La vida es un videojuego

Preguntado sobre los posibles pros o contras de la inteligencia artificial, Joe Keery comenta que en lo personal “estaría escéptico, me daría miedo. Es difícil tener control sobre todo eso y habría razones para estar preocupados. Dicho esto, también habría beneficios, como con los temas climáticos, si se pudieran predecir, o buscar soluciones para los daños al medio ambiente. Yo no lo dejaría que fuera de uso libre, deben existir limitaciones porque de lo contrario despertará preocupaciones”.

Guy gana puntos en el videojuego ayudando a los demás. No quería robar, golpear o atropellar a alguien para obtener un mejor puntaje. “Queríamos más comedia y menos violencia”, anota Swen Gillberg. “Siempre quise hacer una película de calificación R (para verla se requiere el acompañamiento de un padre o un adulto responsable) que los niños pudieran ver. La violencia tenía que estar adecuada para la clasificación de una audiencia general. Hay una fina línea para ver qué tan lejos podíamos llegar. Queríamos que esta película fuera divertida, emocionante, que no tuviera la oscuridad ni la violencia de algunos videojuegos. Deseábamos que los personajes, los actores y la historia brillaran”.

Swen Gillberg, supervisor de efectos especiales de esta película firmada por Shawn Levy ( Una noche en el museo 1 y 2 ), también ofreció pistas sobre el proceso creativo. Para hacerla posible, por ejemplo, “tardamos un año y medio. George es el responsable por el look de la película, trabajamos juntos las imágenes, no siempre es así. Lo que más disfruté fue la libertad que nos permitieron. Como no era una secuela, pudimos explorar todo lo que quisimos”.

You May Also Like