La vida de Rostislav, un permanente tobogán de emociones

A la pregunta de si se siente más español que ucraniano responde con sencillez: “Tengo dos patrias, dos corazones y dos culturas. No soy divisible . Ahora soy más ucraniano porque me siento más útil aquí”.

Ese mismo primer día se podría haber marchado fuera de Ucrania porque tiene pasaporte español . Volver al país donde ha vivido una gran parte de su vida en casi todas las comunidades autónomas menos Asturias y La Rioja. Pero no quería separarse de su madre, su tía y su abuela , y tampoco hubiera conseguido convencerlas de que se marchasen con él a España. Una amiga de Madrid le escribió para preguntarle cómo estaba y si necesitaba ayuda. Le insistió en saber cuáles eran las necesidades principales de una ciudad bombardeada. “ Me acerqué al hospital principal de la ciudad para hablar con el director y recibí con asombro una lista con de más de cien productos agotados , muchos de ellos básicos como vendas, gasas, material primario en general”, recuerda.

