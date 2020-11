La vida de ensueño de James Middleton y Alizée Thevenet en Escocia

La propiedad es, desde hace 11 años, de los padres de su cuñado -James Matthews, el marido de Pippa Middleton , no el príncipe Guillermo, esposo de la duquesa de Cambridge- y allí ejerce de guía turístico, amén de que mientras tanto sigue con su proyecto Ella & Co, su negocio de alimentación saludable para perros, ya que él tiene cinco (Ella, Zulu, Inka, Luna y Mabel, cuatro Cocker spaniels y un golden retriever) que en más de una ocasión ha aclarado que le salvaron la vida pues sufría depresión.

