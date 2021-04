la vida de Bernard Madoff

Cabe señalar, no obstante, que no pilló a todo el mundo por sorpresa. Algunas voces llevaban mucho tiempo advirtiendo de que había algo raro en los números de Madoff Securities, como la periodista Erin Averlund, del medio económico Barron’s, o el contable Harry Markopolos. Pero el intachable prestigio de la firma actuó como blindaje y la mayoría de estas acusaciones cayeron en saco roto.

Como es lógico, semejante modelo de negocio no puede prolongarse eternamente y, en el momento en el que el mercado se satura y la empresa no consigue reclutar suficientes inversores nuevos, la pirámide colapsa y los niveles más bajos pierden su dinero: Para entonces, normalmente, el estafador ya ha huido con el botín.

