La veteranía de Bottas le vale la pole en Sakhir, pero Russell se quedó a sólo 26 milésimas

“Fue una sesión de picaresca , de saber usar los rebufos, y gracias a ello conseguimos la vuelta. Si no, estaríamos 12º o 13º”, contaba tras la clasificación, entre risas. No le falta razón: confesó por radio que había hablado con George Russell, con quien tiene una buena relación, para cogerle los rebufos. Y le salió bien, algo que su compañero Lando Norris no, ya que partirá 15º.

Por primera vez en 14 años, Lewis Hamilton no estuvo en una clasificación de Gran Premio de Fórmula 1 y Valtteri Bottas no lo desaprovechó… aunque sufrió como si hubiera estado el británico.

