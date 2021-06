la versión barata de los AirPods

Beats está expandiendo su línea de auriculares verdaderamente inalámbricos hoy con los nuevos Beats Studio Buds. Después de varias semanas de rumores, los nuevos Beats Studio Buds están disponibles a partir de hoy en los EE. UU. y Canadá. Este dispositivo destaca por su cancelación activa de ruido, modo de transparencia, carga USB-C y más. A grandes rasgos, se trata de una versión mejorada de los AirPods Pro.

¿Cómo es su sonido?





Al igual que su antecesor, los botones Beats Studio son compatibles con el modo de cancelación activa de ruido y transparencia. ANC bloquea el ruido externo no deseado, incluido el ruido del viento, mediante el control de ganancia adaptativo en tiempo real. El modo de transparencia, por otro lado, utiliza micrófonos externos para mezclar los sonidos de su entorno con la música.

Los Studio Buds fueron diseñados y fabricados para priorizar la reproducción de audio de alta calidad y la comodidad general, sin importar si está escuchando música, transmitiendo una película o charlando con un amigo. La boquilla acústica inclinada ergonómicamente cuenta con un micro-orificio de ventilación cortado con láser para garantizar el alivio de la presión en el tímpano.

Resistentes al agua y al sudor





Para los usuarios de Apple Music, Beats Studio Buds también incluye soporte para la función Spatial Audio recientemente lanzada. Esta tecnología Dolby Atmos brinda un sonido 3D envolvente a miles de canciones en Apple Music.

¡Por fin más horas de escucha!

Tiene 5 horas de duración de la batería con ANC o Transparencia habilitada, 8 horas sin ninguno de los dos habilitados. 24 horas de reproducción combinada con el estuche de carga, que cuenta con un puerto USB-C.

Un diseño mejorado y más ergonómico

Los Beats Studio Buds cuentan con un diseño en la oreja similar a los AirPods Pro, pero sin un vástago que sobresalga de la parte inferior. Esto los hace increíblemente compactos, especialmente en comparación con los Powerbeats Pro. Beats dice que los Beats Studio Buds representan su factor de forma más pequeño y sutil hasta la fecha, con cada auricular con un peso de 5.1 gramos.

En lugar de controles táctiles capacitivos como los AirPods de Apple, los Beats Studio Buds usan un botón físico en los extremos de ambos botones para los controles.

Te resultarán cómodos, no se te moverán y, por supuesto, no se te caerán. Beats by Dre

Conectividad





En lo que respecta a la conectividad, Beats confirmó a 9to5Mac que los Beats Studio Buds no cuentan con el chip H1 o W1 de Apple. En su lugar, están utilizando un chipset patentado de Beats para la conectividad. En realidad, esto no tiene ningun efecto en el rendimiento y Beats Studio Buds funciona tan bien como AirPods, pero sin el cambio automático de dispositivo y la sincronización de iCloud para el emparejamiento.

Beats Studio Buds también es compatible con la aplicación Find My de Apple, pero no hay un chip U1, por lo que en su lugar, puedes usar la aplicación Find My en iOS, así como la aplicación Find My Device en Android, para ubicar sus Studio Buds perdidos a través de su última ubicación conocida cuando se emparejaron a través de Bluetooth. También puede reproducir un sonido en ellos cuando estén cerca.

Precio y disponibilidad





Los Beats Studio Buds son 100 euros más baratos que los AirPods Pro y Powerbeats Pro. Esto los convierte en un dispositivo sobresaliente en la línea de auriculares Beats y Apple, particularmente para aquellos que desean un diseño en la oreja que aún sea verdaderamente inalámbrico.

A partir de hoy, los Beats Studio Buds están disponibles para su reserva en el sitio web de Apple (de momento solo en EE. UU. y Canadá), así como en Amazon, aunque están temporalmente agotados. Además, a diferencia de los AirPods, los Beats Studio Buds están disponibles en tres colores diferentes: blanco, negro y rojo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.