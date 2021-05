La versatilidad se hace presente en nueva producción de la cantautora panameña Marie Crayyy

La panameña está agradecida por el respaldo recibido hasta el momento. “La recepción que he tenido ha sido súper. Me han recibido con los brazos abiertos”, asegura.

”No me quiero aferrar a un género. Cuando escribo canciones –las mayoría junto a Ezequiel Rangel– no pienso en ello, es algo que fluye por sí solo”, cuenta. Considera que, al tener esa versatilidad, se tiene la posibilidad de que “se te abran más puertas”.

Marie Crayyy no vacila en admitir que ninguna de sus canciones tiene un género musical definido. Prueba de ello es que Google Maps se enmarca dentro de lo que se conoce como neotrap , mientras que Si me Buscas es un pop urbano.

“Yo no sé que hubiera hecho en pandemia sin la música, fue algo que me salvó”, admite la también bailarina panameña, en una entrevista con La Prensa .

You May Also Like