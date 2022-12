“La venganza nunca es una buena idea”

Autora de La chica el tren, bestseller llevando al cine por Tate Taylor en 2016; la británica Paula Hawkins (1972) presenta ahora Punto ciego (Planeta). Se trata de un encargo de la organización benéfica The Reading Agency que busca potenciar la alfabetización y la afición a la lectura en Reino Unido.

Por ello, Hawkins se ha visto abocada a transformar su manera habitual de escribir, pasando de la narrativa enrevesada, extensa y con muchos giros de guion propios de la novela negra; a una propuesta mucho más sencilla y fácil de seguir.

Esto hace de la novela una herramienta idónea para reengancharse a la lectura que versa sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de creer a las víctimas de violencia sexual o el hecho de que no todo es lo que parece.

¿Qué se puede encontrar en este libro?

Es una historia de venganza que comienza con el asesinato de Jake, dejando viuda a su mujer Edi. Mientras esta asume el proceso del duelo, recibe la alarmante noticia de que su amigo de toda la vida —y del difunto Jake— es culpable del asesinato de su marido. Y, cuando llegas a ese momento de la historia en el que tienes la impresión de que Edi lo ha perdido todo, te das cuenta de que la cosa puede ir a peor y de que algo terrible está sucediendo en su vida.

¿Cómo le ha afectado esta nueva manera de escribir?

Para mí fue muy impactante, porque mis novelas tienen muchas tramas entrelazadas normalmente. También suelo incluir varios puntos de vista, distintos narradores, juego con los saltos temporales… y aquí no solo tenía que escribir menos de 20.000 palabras, sino que tenía que utilizar una estructura muy simple y un único punto de vista, fue un auténtico reto para mí.



¿Repetiría esta fórmula o se queda con la suya?

Creo que me voy a ceñir un poco a a mi estilo, me gusta ver los hechos desde distintos ángulos. Al final, esa es la manera en la que disfruto escribiendo y me parece que esto de tener múltiples puntos de vista puede ser especialmente interesante cuando se trata de novela negra, porque nos permiten ver un hecho con un marco mucho más amplio y mejor.



Sin embargo, los personajes sí son complejos y tienen dobleces.

Sí, creo que la parte que me produce mayor satisfacción justamente es la de generar personajes creíbles. No tengo por qué generar o crear personajes que me gusten, pero sí que tienen que ser personajes complejos, con limitaciones y debilidades, que entienda de dónde vienen… considero que esa es la esencia de saber hacer personajes.



Se habla de una posible adaptación cinematográfica, ¿algún actor o actriz en mente?

Todavía no es seguro, pero prefiero no hacer ese casting imaginario, creo que es una idea terrible, porque si pienso en unos actores concretos y finalmente no son ellos, me sentiré decepcionada. Además, cuando escribo no suelo imaginarme la apariencia física de los personajes, pongo el foco en entender cómo actúan y sus motivos, sin representaciones físicas mentales.



En ‘Punto ciego’ se intuye una gran influencia del cine. Sí, de mis libros es en el que más ocurre, es como cine de terror. Veo la influencia de las películas de miedo que veía de adolescente sobre todo en la casa en la que ocurre todo: es de cristal, está situada junto al mar y, en ella, el personaje principal está solo, pero siempre tiene la sensación de que alguien mira desde fuera.



Como escritora se centra en la novela negra, ¿pero como lectora?

Evito leer novela negra cuando escribo para que no contamine mis tramas, pero por lo general consumo todo tipo de géneros literarios. Me gustan mucho, por ejemplo, Kate Atkinson, Patricia Highsmith, Germaine Greer, Pat Parker y Miriam Toews.

¿Cuándo empieza a interesarse por la psicología criminal?

Es una muy buena pregunta, porque no estoy muy segura de la respuesta. Siempre me han gustado mucho las historias oscuras, incluso las de los cuentos de hadas que leía de pequeña. Creo que también tiene que ver con que me interesa saber por qué las personas se comportan de cierta manera. Además, tengo fascinación por las historias de gente corriente que en un momento dado cometen un acto horrible, es algo que me engancha mucho de los periódicos.



¿Le gustaría dejar algún mensaje en los demás?

Creo que no, cuando escribo no doy respuesta, sino que planteo preguntas para los lectores. Obviamente, plasmo muchas de mis opiniones en mis libros, pero es algo que ocurre de manera orgánica desde que creo un personaje.