La venganza de Kanye West

“Kanye destruirá a Kim”, afirma la revista In Touch en su última edición. Después de años de infelicidad y meses de vivir vidas separadas, Kim Kardashian y Kanye West hicieron oficial su matrimonio roto. Fue la empresaria quien le pidió el divorcio, citando “diferencias irreconciliables”, en febrero pasado tras siete años de relación. Pero, al parecer, el rapero está “tramando una venganza” contra la madre de sus hijos. Dicen que va a contar todo.

West “conoce todos los secretos de Kim, y sus neurosis”, dijo un informante a la citada publicación: “Esto la va a destruir”. En su operativo de desprestigio contra su ahora ex esposa, el músico está determinado a que el mundo sepa quién es ella verdaderamente y ya ha comenzado a comentar en voz alta que “tiene serios problemas de ira”.

Kim “humillaba” a West cuando “las cosas no salían como ella quería”, señala la revista, que también recuerda que de llevar a cabo este plan no sería la primera vez para el rapero expone públicamente secretos de la pareja. Hay que recordar que el año pasado durante su primer y único acto como candidato a presidente de EEUU, West afirmó que con su entonces mujer estuvieron a punto de abortar a su primera hija, pero que un “llamado de Dios” lo evitó.

El músico de 43 años, que sufre de un trastorno bipolar, tiene cuatro hijos con la mediática: North 7, Saint 5, Chicago 3, y Psalm 1. Kim tiene de su lado a la famosa y temida abogada Laura Wasser. Pese a la grave crisis entre ellos por las acusaciones que hizo Kanye a través de redes sociales el año pasado y que los llevó a separarse, la empresaria busca un divorcio amigable y está dispuesta a una tenencia compartida.

West también podría develar por qué Kim no se lleva bien con hermana Kourtney y hablaría del “coqueteo directo con hombres frente de él” que padecía a diario. El artículo concluye diciendo que “no se sabe lo que Kanye podría decir o hacer, ya que la última temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’ destaca el desmoronamiento de su matrimonio con Kim”.

El mayor escollo en las conversaciones del acuerdo de divorcio de la pareja podría estar en su casa familiar en Calabasas, California, que se sometió a un rediseño total ideado por Kanye y que la revista Architectural Digest la describió como “un oasis de pureza y luz”.

El poderoso y popular matrimonio estadounidense trabajó en su mansión minimalista totalmente blanca con el reconocido diseñador belga Axel Vervoordt. Pagaron USD 40 millones por la imponente propiedad y gastaron USD 20 millones en renovaciones.