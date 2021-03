La ‘vendedora’ del siglo XXI es Adele

En el marco del Día internacional de la mujer, la British Phonographic Industry BPI dio a conocer su lista de cantantes más vendedoras de lo que va del siglo XXI.

En el marco del Día internacional de la mujer, la British Phonographic Industry (BPI) dio a conocer su lista de cantantes mujeres más vendedoras de lo que va corrido del siglo XXI. El listado, lo encabeza la londinense Adele, quien con su álbum 21, superó las 6 millones de copias en el Reino Unido.

Mire: Meghan Markle acusa de racismo a familia real y dice que pensó en suicidarse

Esta información fue dada a conocer en el marco de otro anuncio: el regreso del Día Nacional del Álbum, que la BPI tiene agendado para el 21 de octubre, y cuyo lema este año será “Celebrando a las mujeres en la música”.

Conjuntamente, Geoff Taylor, director ejecutivo de BPI, y Kim Bayley, director ejecutivo de la Asociación de minoristas de entretenimiento, dijeron: “Estamos encantados de que el Día Nacional del Álbum regrese para una cuarta edición, arrojando luz este año sobre la tremenda contribución las mujeres hacen música a través del formato de álbum, con el apoyo de nuestros socios oficiales Bowers & Wilkins y BBC Sounds”.

Según la información entregada por la asociación, el Top Ten de álbumes de mujeres más vendidos de la década en Reino Unido hasta el momento son: 21, de Adele; Back To black, de Amy Winehouse; Spirit, de Leona Lewis; Fame, de Lady Gaga; No angel, de Dido; Life for rent, de Dido; Come away with me, de Norah Jones; 19, de Adele; y Our version of events, de Emeli Sandé.