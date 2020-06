La vedette cubana Rosita Fornés padece una grave enfermedad pulmonar en Miami

En el cine hizo su primera aparición en 1939 en la cinta cubana Una aventura peligrosa, a la que siguió Romance musical en 1941, pero después tomó parte en la filmografía mexicana, en la que intervino en una decena de películas, entre ellas Se acabaron las mujeres, La carne manda y Del can can al mambo.

“El público no ha sabido por cuantos momentos esta abnegada artista ha tenido que pasar por el quirófano por diferentes problemas de salud desde los años 90 hasta hoy. Siempre salió adelante, se recuperó cuando muchos pensábamos que no podría actuar ni caminar más. La fuerza de voluntad que ha tenido le ha dado fuerzas para tener una de las carreras mas largas de la historia de una cantante, actriz, bailarina”, señaló.

You May Also Like