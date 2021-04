La variante “pegajosa” del covid que está afectando más a los jóvenes

La variante del coronavirus B.1.1.7, que se identificó por primera vez en el Reino Unido, es más contagiosa y pegajosa y afecta más a las personas jóvenes que la cepa original, pero no parece agravar la enfermedad una vez contraída.

Es lo que sugieren dos nuevos estudios, publicados en las revistas The Lancet Infectious Diseases y en The Lancet Public Health. Ambos informes coinciden en que en los pacientes hospitalizados por la variante británica no se han detectado episodios de covid-19 más grave que en los pacientes ingresados con la cepa convencional, aunque sí se ha confirmado que se transmite más fácilmente.

“Nuestros datos brindan una garantía inicial de que la gravedad en los pacientes hospitalizados con B.1.1.7 no es marcadamente diferente de la gravedad en los que no la tienen, y este estudio proporciona un modelo para responder a la la misma pregunta nuevamente a medida que avanzamos hacia una era de variantes emergentes”, destacaron los investigadores del estudio de The Lancet Infectious Diseases.

El informe señala que “los pacientes con B.1.1.7 eran más jóvenes y tenían menos comorbilidades que aquellos con infección no B.1.1.7, posiblemente representando el aumento potencial y generalizado de la transmisión de esta variante en la comunidad”.

Por otro lado, esta variante es además especialmente pegajosa. “La variante B.1.1.7 tiene mutaciones que le permiten adherirse más a las células y que sea más pegajosa”, ha explicado el doctor Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington..

Prueba de la mayor afectación entre los jóvenes es que la B.1.1.7 es ahora la cepa dominante en Estados Unidos. Según informó la CDC, ya se han reportado casos de la variante B.1.1.7 en los 50 estados.

La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés), ha reconocido que “estamos registrando estos aumentos de ingresos en adultos jóvenes, la mayoría de los cuales aún no se han vacunado“. Como ejemplo, el pasado mes de marzo, Nueva Jersey registró un aumento del 31% en las hospitalizaciones por covid-19 entre adultos jóvenes de 20 a 29 años, según las cifras aportadas por el comisionado de salud del estado.