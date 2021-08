‘La variante Delta nos está susurrando al oído’: Terán

En palabras de Terán, lo anterior es una indicación clara de que las personas están escuchando las voces sensatas en favor de los beneficios que tiene la vacunación versus los riesgos mínimos de ésta. “La mayoría, el 75% de las personas hospitalizadas, no ha sido vacunado, tal como lo confirmó el Minsa [el martes, basado en información de las semanas epidemiológicas de la 9 a la 32, que corresponden del 28 de febrero al 14 de agosto] , y casi en su totalidad las personas en ventilación mecánica asistida son igualmente no vacunados”, puntualizó.

