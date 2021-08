La variante delta está llevando al Sudeste Asiático a un punto de quiebre

Las tasas de vacunación de Malasia han mejorado en el último mes, especialmente en comparación con sus vecinos regionales. Aproximadamente el 22,5% de las personas en Malasia están completamente vacunadas contra el covid-19, según Our World in Data.

Si bien países más ricos, como el Reino Unido y Singapur, están experimentando nuevos brotes, han vacunado completamente a más de la mitad de su población. Comparativamente, Vietnam ha vacunado completamente a menos del 1% de su población, Tailandia alrededor del 5%, Filipinas al 7,2% y el epicentro del virus, Indonesia, al 7,6%, según Our World in Data.

