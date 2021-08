La variante Delta dificulta lograr la inmunidad de rebaño

Además, en la revista científica The New England Journal of Medicine se publicaron el pasado 21 de julio porcentajes de los institutos de salud británicos, que plantean que una sola dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech brinda una efectividad de alrededor del 36% para la Delta y de 47.5 % para la Alfa; y una sola dosis de la vacuna AstraZeneca/Universidad de Oxford ofreció el 30% para la Delta y 48.7% para la Alfa.

Paulino Vigil De Gracia, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, no duda que en poco tiempo se determinará que la variante Delta circula en otras provincias y añadió que desde el punto de vista epidemiológico la ventaja que tiene Panamá es que Delta está entrando en un momento en que estamos en caída de la tercera ola y aumento de la vacunación. Esto lleva a que, posiblemente, no se registren los altos porcentajes de casos observados en otros países.

La variante, que emergió en octubre de 2020 en India, también representa un grave peligro para la población no vacunada y para los niños –que aún no pueden recibir la vacuna–, debido a su gran poder de transmisibilidad y oportunidad de contagio temprano durante el período de incubación de la infección.

