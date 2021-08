La variante Delta continúa extendiéndose en China, que extrema precauciones ante su peor cifra de Covid en todo el año

Asimismo, las autoridades pekinesas recomiendan a sus residentes no abandonar la ciudad “si no es estrictamente necesario” y que sigan las medidas de prevención “a rajatabla”, entre las que se encuentra mostrar un código verde en las aplicaciones de salud del teléfono móvil para poder entrar en espacios públicos o usar taxis.

No obstante, son ahora las provincias centrales del país las más afectadas , con 37 nuevos casos en Henan, 15 en Hubei y 16 en Hunan. Por el momento, los brotes no han dejado fallecidos, pero hay 54 casos graves -seis más que en la víspera- entre los 1.702 contagiados aún activos a lo largo del país.

