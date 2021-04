La variante británica es más transmisible pero no hace más grave la covid-19

Ambas investigaciones, publicadas respectivamente en las revistas The Lancet Infectious Diseases y The Lancet Public Health, no hallaron pruebas de que personas con la variante B.1.1.7. experimentaran peores síntomas o un mayor riesgo de desarrollar covid-19 de larga duración frente a otros infectados con una cepa distinta del virus.

La variante del coronavirus llamada B.1.1.7. (británica) es más “transmisible” pero no incrementa la gravedad de la enfermedad, según señalan los hallazgos de dos nuevos estudios difundidos este lunes en The Lancet.

You May Also Like