La variante brasileña es dos veces más contagiosa

Añadió que el problema principal que ha tenido Brasil es que las personas no aplican las medidas de bioseguridad como debe ser, utilizan medicamentos no aprobados, así como vacunas que no han mostrado ser tan efectivas neutralizando esta variante, por lo que puede originarse un escape en la respuesta inmunológica.

El científico subrayó que no hay prueba 100% sensible o específica y que las personas pueden llegar al país con una prueba negativa, pero incubando el virus.

