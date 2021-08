La vacunación podría ser obligatoria para los funcionarios

El presidente Nito Cortizo exhortó a los empleados públicos a vacunarse o si no se irán de licencia sin sueldo. Insistió que no tienen derecho de contagiar a las personas que están vacunadas y que están trabajando. #LaPrensaSecuestrada informa: https://t.co/EoISf9ENQw pic.twitter.com/lCKomYRR2m

“No tienen ningún derecho de no estar vacunados ni de contagiar a otra gente”, dijo Cortizo, durante su discurso en un evento en Ocú. “La obligación de todos los funcionarios es de vacunarse”, dijo, al tiempo que señaló que está “analizando” la posibilidad de que los funcionarios que no estén vacunados “se vayan de licencia sin sueldo a su casa”.

